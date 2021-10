Saint-Paul-en-Gâtine Saint-Paul-en-Gâtine Deux-Sèvres, Saint-Paul-en-Gâtine Les Bosses de St Paul Saint-Paul-en-Gâtine Saint-Paul-en-Gâtine Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Paul-en-Gâtine

Les Bosses de St Paul Saint-Paul-en-Gâtine, 12 décembre 2021, Saint-Paul-en-Gâtine. Les Bosses de St Paul 2021-12-12 07:30:00 – 2021-12-12 14:00:00

Saint-Paul-en-Gâtine Deux-Sèvres Saint-Paul-en-Gâtine EUR 12 20 Trail avec 3 courses au choix avec 95% de chemin.

13 km La Gatinette (D+320)

26 km La St Paulaise (D+650)

42 km La Jean-Marie (D+950) Trail avec 3 courses au choix avec 95% de chemin.

13 km La Gatinette (D+320)

26 km La St Paulaise (D+650)

42 km La Jean-Marie (D+950) Trail avec 3 courses au choix avec 95% de chemin.

13 km La Gatinette (D+320)

26 km La St Paulaise (D+650)

42 km La Jean-Marie (D+950) non communiqué dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Paul-en-Gâtine Autres Lieu Saint-Paul-en-Gâtine Adresse Ville Saint-Paul-en-Gâtine lieuville 46.63379#-0.61757