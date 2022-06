Les Bosses de Provence Marseille 9e Arrondissement, 24 septembre 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Les Bosses de Provence Marseille 9e Arrondissement

2022-09-24 – 2022-09-25

Marseille 9e Arrondissement 13009

Organisée par le Vélo Club La Pomme Marseille, et soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône, la cyclosportive « Les Bosses de Provence » est désormais l’événement cyclosportif incontournable de la fin de saison.

3 parcours : 93 km, 130 km et 164 km, avec des épreuves pour les enfants, des randonnées de cyclotourisme et des randos pédestres.

Fermeture de la route de la Gineste à la circulation automobile de 7h à 14h30 dans le sens Cassis- Marseille, de 7h jusqu’ à la fin de la course dans le sens Marseille-Cassis.

Pour cette 27e édition, venez découvrir ou re-découvrir les magnifiques routes de l’arrière pays marseillais, et passer un formidable week-end de convivialité autour du vélo !

http://www.bossesdeprovence.com/fo/index.php

