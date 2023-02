Les Bosses de Broons Parc de loisirs de la Planchette Broons Broons Catégories d’Évènement: Broons

Côtes dArmor Broons Course nature 12.6 km sur chemin, un peu de route, et une partie en sous bois, avec 6 montées, dénivelé de 138 m.

Ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.

Douches à disposition

Cette course est inscrite dans le challenge Crédit Agricole du pays de Dinan.

Inscription en ligne sur le site Klikego. https://www.klikego.com/inscription/les-bosses-de-broons-2023/running-course-a-pied/1422140577707-8 Parc de loisirs de la Planchette La Planchette Broons

