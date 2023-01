Les Bornes Armoriées de la Forêt d’Halatte Verneuil-en-Halatte Verneuil-en-Halatte SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte Verneuil-en-Halatte Catégories d’Évènement: Oise

Oise Verneuil-en-Halatte 0 0 0 La conférence présentera l’histoire des différents bornages armoriés de la forêt d’Halatte.

La forêt d’Halatte est riche en histoire et en patrimoine. De nombreux randonneurs ont pu remarquer le long d’un chemin ou dans un taillis des bornes de pierre présentant des dates, des sigles ou même des armoiries. Ce sont des bornes cadastrales, dont certaines ont près de 500 ans. La conférence présentera l’histoire des différents bornages armoriés de la forêt d’Halatte.

La forêt d'Halatte est riche en histoire et en patrimoine. De nombreux randonneurs ont pu remarquer le long d'un chemin ou dans un taillis des bornes de pierre présentant des dates, des sigles ou même des armoiries. Ce sont des bornes cadastrales, dont certaines ont près de 500 ans.

