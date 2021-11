Les boréales – Rencontre d’auteur Vigdis Hjorth Ouistreham, 22 novembre 2021, Ouistreham.

Les boréales – Rencontre d’auteur Vigdis Hjorth Bibliothèque municipale 5 route de Lion Ouistreham

2021-11-22 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-22 Bibliothèque municipale 5 route de Lion

Ouistreham 14150

Dans le cadre du festival Les Boréales, venez rencontrer la romancière norvégienne Vigdis Hjorth à la bibliothèque de Ouistreham.

” Elle jouit d’une grande renommée dans son pays, qui commence à se diffuser à l’étranger. Elle a grandi à Oslo, où elle a étudié la philosophie, la littérature et les sciences politiques. Elle a écrit depuis plus d’une quinzaine d’ouvrages et a reçu de nombreux prix.”

Source : Festival Les Boréales

+33 2 31 97 08 43 https://bibliotheques.caenlamer.fr/caen-la-mer-bibliotheque-de-ouistreham.aspx

