Les Boréales | Nils Landgren Funk Unit, 19 novembre 2022, .

Les Boréales | Nils Landgren Funk Unit



2022-11-19 – 2022-11-19

Depuis 1996 et ses premiers concerts, le trio du pianiste lillois Stefan Orins trace sa route. Les trois musiciens collaborent depuis plus de 25 ans, chose relativement rare dans la musique, qui correspond à une envie de mener un vrai travail de fond, persévérer avec ce trio et rester fidèle à un esprit de recherche de liberté, de beauté et d’authenticité. Une ligne directrice se dégage au fil des années, que l’on retrouve à travers les 5 albums du trio : une vraie cohérence qui s’est construite pas à pas.

Puisant dans ses origines suédoises pour écrire ses compositions, Stefan Orins cite également parmi ses influences Charlie Haden et Paul Motian, Bobo Stenson, Michael Wollny ou Craig Taborn. Mais si c’est Stefan Orins qui apporte la structure des morceaux, la musique du trio s’écrit véritablement à trois. Les compositions ont toujours laissé une grande place à la personnalité de chacun, la musique reste très libre, en constante réinvention à chaque concert.

Crédits photo : Éric Flogny

