À la permanence du commissariat, une nuit de garde, Pascal reçoit l’étrange appel d’une femme en danger. La communication est subitement coupée. Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit, il bascule dans une course effrénée contre la montre.

Jérémie Lippmann a été récompensé par deux Molières. Cet « ouvrier du spectacle », comme il se qualifie lui-même, surprend avec cette adaptation du film The Guilty.

D’après le film The Guilty de Gustave Möller et Emil Nygaard Albertsen (DK)

Crédit photo : Droits réservés

