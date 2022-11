Les Boréales | Ciné-concert : Larmes de Clown Caen, 19 novembre 2022, Caen.

Les Boréales | Ciné-concert : Larmes de Clown

Bibliothèque Alexis de Tocqueville Quai François Mitterrand Caen 14000 Quai François Mitterrand Bibliothèque Alexis de Tocqueville

2022-11-19 – 2022-11-19

Quai François Mitterrand Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Caen

14000

Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de rendre public le résultat de ses recherches sur l’origine de l’Homme. Mais il est trahi par sa femme, qui a aidé son amant à voler ses notes. Ce dernier accapare alors tout le mérite de ces avancées scientifiques. Humilié, Paul Beaumont décide de refaire sa vie dans un cirque dans lequel il campe le rôle d’un clown qui reçoit quantité de gifles tous les soirs devant un public hilare.

Gaël Mevel compose et improvise pour le cinéma muet depuis 20 ans, pour la cinémathèque française, le Centre Pompidou, le musée d’Orsay, le musée de l’Orangerie, la maison du Japon à Paris, le Forum des images, les festivals de films et festival de jazz, centres culturels et cinémas.

Il collabore avec l’ADRC agence de développement régional du cinéma, qui aide à la diffusion des ciné-concerts.

Réalisé par Victoir Sjöström – Suède 1924, durée 75min. Mis en musique par Gaël MEVEL.

Crédits photo : Droits réservés

Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de rendre public le résultat de ses recherches sur l’origine de l’Homme. Mais il est trahi par sa femme, qui a aidé son amant à voler ses notes. Ce dernier accapare alors tout le mérite de ces avancées scientifiques. Humilié, Paul Beaumont décide de refaire sa vie dans un cirque dans lequel il campe le rôle d’un clown qui reçoit quantité de gifles tous les soirs devant un public hilare.

Gaël Mevel compose et improvise pour le cinéma muet depuis 20 ans, pour la cinémathèque française, le Centre Pompidou, le musée d’Orsay, le musée de l’Orangerie, la maison du Japon à Paris, le Forum des images, les festivals de films et festival de jazz, centres culturels et cinémas.

Il collabore avec l’ADRC agence de développement régional du cinéma, qui aide à la diffusion des ciné-concerts.

Réalisé par Victoir Sjöström – Suède 1924, durée 75min. Mis en musique par Gaël MEVEL.

Crédits photo : Droits réservés

+33 2 31 30 47 00

Quai François Mitterrand Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

dernière mise à jour : 2022-11-09 par