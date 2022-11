Les Boréales | Björn Ingelstam & Victor Nyberg Louvigny, 17 novembre 2022, Louvigny.

Les Boréales | Björn Ingelstam & Victor Nyberg

Salle des fêtes Grande Rue Louvigny 14111

2022-11-17 – 2022-11-17

Salle des fêtes Grande Rue

Louvigny

14111

Louvigny

Deux musiciens suédois de grand talent arrivent en Normandie pour proposer une collaboration inédite avec deux musiciens du Camion Jazz de Louvigny.

Björn Ingelstam est un trompettiste et chanteur suédois. Il commence à jouer dès l’âge de 11 ans grâce à un père tromboniste. Malgré son jeune âge, il s’est imposé sur la scène jazz européenne avec sa musique puissante et son expression unique dans la tradition jazz. Il parcourt le monde à la fois comme soliste et avec ses propres groupes et est très apprécié à la fois comme trompettiste et comme chanteur.

Viktor Nyberg est né en 1989 en Suède, il a grandi à Stockholm et vit actuellement à Paris. À 18 ans, il quitte la trompette pour jouer de la basse et, en 2012, obtient sa licence en contrebasse au Royal College of Music de Stockholm. Il s’est rapidement imposé comme l’un des bassistes les plus demandés de France.

reservation@camionjazz.com +33 2 31 97 03 21

Salle des fêtes Grande Rue Louvigny

