Les Boréales | Alexis Jenni – Grand Soir Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Catégories d’évènement: 14280

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Les Boréales | Alexis Jenni – Grand Soir Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 16 novembre 2022, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Les Boréales | Alexis Jenni – Grand Soir

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye

2022-11-16 20:00:00 – 2022-11-16 22:00:00

Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Alexis Jenni s’empare de la figure du norvégien Fridtjof Nansen, véritable héros national. Explorateur polaire, océanographe, diplomate, scientifique reconnu, star de la navigation et sportif de haut niveau, Fridtjof Nansen fut aussi le défenseur des réfugiés et des apatrides, salué en 1922 par le prix Nobel de la Paix. Dans « Le Passeport de Monsieur Nansen » (Paulsen, 2022), Alexis Jenni, prix Goncourt en 2011 avec « L’Art français de la guerre » (Gallimard), lui consacre sa première biographie pour tenter de découvrir l’homme derrière le mythe. Rencontre animée par Albert Dichy. En partenariat avec les Boréales. Alexis Jenni s’empare de la figure du norvégien Fridtjof Nansen, véritable héros national. Explorateur polaire, océanographe, diplomate, scientifique reconnu, star de la navigation et sportif de haut niveau, Fridtjof Nansen fut aussi le défenseur des réfugiés et des apatrides, salué en 1922 par le prix Nobel de la Paix. Dans « Le Passeport de Monsieur Nansen » (Paulsen, 2022), Alexis Jenni, prix Goncourt en 2011 avec « L’Art français de la guerre » (Gallimard), lui consacre sa première biographie pour tenter de découvrir l’homme derrière le mythe. Rencontre animée par Albert Dichy. En partenariat avec les Boréales. accueil@imec-archives.com +33 2 31 29 37 37 http://www.imec-archives.com/ Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: 14280, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Autres Lieu Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Adresse Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Imec - Institut Mémoires de l'édition contemporaine Abbaye d'Ardenne - Chemin de l'abbaye Ville Saint-Germain-la-Blanche-Herbe lieuville Imec - Institut Mémoires de l'édition contemporaine Abbaye d'Ardenne - Chemin de l'abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Departement 14280

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-la-blanche-herbe/

Les Boréales | Alexis Jenni – Grand Soir Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 2022-11-16 was last modified: by Les Boréales | Alexis Jenni – Grand Soir Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 16 novembre 2022 14280 Abbaye d'Ardenne - Chemin de l'abbaye Imec - Institut Mémoires de l'édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280