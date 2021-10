Les Boréales à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen, 16 novembre 2021, Caen.

Les Boréales à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

2021-11-16 – 2021-11-27 Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

Caen Calvados

Durant deux semaines, la bibliothèque Alexis de Tocqueville se met à l’heure nordique. Place forte de la presqu’île, elle dévoile un programme pour toutes et tous.Conférences

Dans le cadre d’un Before Boréales, 3 mini-conférences auront lieu à l’auditorium sur l’Arctique et ses enjeux. Elles seront animées par Mikaa Mered,

Secrétaire général de la Chaire Outre-Mer de Sciences Po.Du 16 au 18 novembre – 18h30Musique

L’Orchestre Régional de Normandie vous fera découvrir sa création originale inspirée des œuvres de Vilhelm Hammershøi.Samedi 20 novembre 19h30Dimanche 21 novembre 17hYoga et Hygge

Valérie Deschamps invite sous les aurores boréales près d’un lac au son de la glace qui sonne comme un carillon à la rencontre du Yoga, d’Andersen et relaxation à la lumière des bougies.Samedi 20 novembre – 11h (séance adultes)Samedi 27 novembre – 11h (séance parents-enfants) 16h (séance enfants)

Matériel fourni, tenue souple conseilléeTricot nordique

Léna H. Coms revient au festival Les Boréales avec une proposition d’initiation au tricot nordique et ses techniques.Samedi 20 novembre – 14hFilms documentaires

L’événement national « Le Mois du film documentaire » prend ses quartiers dans l’Auditorium. Le festival Les Boréales et la bibliothèque Alexis de Tocqueville mettent en valeur ce pan du septième art.J’ai horreur du froidRéalisé par Stéphane Dugast (France, Groenland 2019 -52 min)Vendredi 26 novembre – 18h30Opération sauver les enfantsRéalisé par Jean-Charles Lassus (France, Danemark – 2018 – 60 min)Samedi 27 novembre – 17h

Durant deux semaines, la bibliothèque Alexis de Tocqueville se met à l’heure nordique. Place forte de la presqu’île, elle dévoile un programme pour toutes et tous.

Conférences

Dans le cadre d’un Before Boréales, 3…

http://lesboreales.com/?fbclid=IwAR2vRGfKdQVAlIl6BnW6FOJ3EQcgrupHYOtw4f7epzOShk0NhiFtilbP2CI

Durant deux semaines, la bibliothèque Alexis de Tocqueville se met à l’heure nordique. Place forte de la presqu’île, elle dévoile un programme pour toutes et tous.Conférences

Dans le cadre d’un Before Boréales, 3 mini-conférences auront lieu à l’auditorium sur l’Arctique et ses enjeux. Elles seront animées par Mikaa Mered,

Secrétaire général de la Chaire Outre-Mer de Sciences Po.Du 16 au 18 novembre – 18h30Musique

L’Orchestre Régional de Normandie vous fera découvrir sa création originale inspirée des œuvres de Vilhelm Hammershøi.Samedi 20 novembre 19h30Dimanche 21 novembre 17hYoga et Hygge

Valérie Deschamps invite sous les aurores boréales près d’un lac au son de la glace qui sonne comme un carillon à la rencontre du Yoga, d’Andersen et relaxation à la lumière des bougies.Samedi 20 novembre – 11h (séance adultes)Samedi 27 novembre – 11h (séance parents-enfants) 16h (séance enfants)

Matériel fourni, tenue souple conseilléeTricot nordique

Léna H. Coms revient au festival Les Boréales avec une proposition d’initiation au tricot nordique et ses techniques.Samedi 20 novembre – 14hFilms documentaires

L’événement national « Le Mois du film documentaire » prend ses quartiers dans l’Auditorium. Le festival Les Boréales et la bibliothèque Alexis de Tocqueville mettent en valeur ce pan du septième art.J’ai horreur du froidRéalisé par Stéphane Dugast (France, Groenland 2019 -52 min)Vendredi 26 novembre – 18h30Opération sauver les enfantsRéalisé par Jean-Charles Lassus (France, Danemark – 2018 – 60 min)Samedi 27 novembre – 17h

Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

dernière mise à jour : 2021-10-21 par