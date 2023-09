Projection-débat sur la place de l’enfant en banlieue : « Récréations » Les Bords de Scènes – Salle Agnès Varda Juvisy-sur-Orge, 14 octobre 2023, Juvisy-sur-Orge.

Projection-débat sur la place de l’enfant en banlieue : « Récréations » Samedi 14 octobre, 16h00 Les Bords de Scènes – Salle Agnès Varda Séance à 6,50€ (plein tarif). Pas d’inscription, prendre sa place directement au guichet. Entrée selon la jauge.

Après-midi projection-débat

« Récréations »

Cette année, la Maison de Banlieue et de l’Architecture rejoint la programmation du Festival Close-Up – Ville, architecture et paysage au cinéma et propose un cycle de trois projections-débats (11, 14 et 17 octobre) en lien avec l’exposition « La banlieue des enfants ».

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2023 et autour du thème « Architecture et transition écologique », la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose une projection de deux films suivie d’un débat animé par Jean-Yves de Lépinay, enseignant-chercheur, documentaliste et programmateur indépendant, et Cécile Besnard, architecte au Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne et spécialiste des « cours oasis ». Les films projetés seront :

Espace, Éléonor Gilbert (2014, 14′)

Récréations, Claire Simon (1992, 54′)

La séance à 16h sera suivie d’un pot à 18h.

Cet évènement est organisé en partenariat avec Les Bords de Scènes.

Les Bords de Scènes – Salle Agnès Varda 37 Grande Rue 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 01 69 57 81 10 https://www.lesbordsdescenes.fr/ https://www.instagram.com/lesbdscenes/ [{« link »: « https://www.maisondebanlieue.fr/ »}, {« link »: « https://festivalcloseup.com/fr »}, {« link »: « https://adrc-asso.org/accompagnement/intervenants-patrimoine/jean-yves-de-lepinay »}, {« link »: « https://www.caue91.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.lesbordsdescenes.fr/ »}] La salle de spectacles et de cinéma Agnès Varda à Juvisy-sur-Orge est une salle de spectacles gérée par « Les Bords de Scènes », une structure proposant une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (théâtre, musique, danse, cirque, arts de la rue, jeune public, stages et ateliers de pratique artistique).

« Les Bords de Scènes » propose également une programmation cinématographique régulière et équilibrée dans les salles dédiées et labellisées Art et Essai – Jeune Public.

Situé dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge, l’Espace culturel Jean Durix accueille le cinéma Agnès Varda mais aussi la médiathèque Raymond Queneau et une partie des locaux du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) des Portes de l’Essonne. RER C ou D arrêt Juvisy-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

© Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Essonne