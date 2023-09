Projection-débat sur la place de l’enfant en banlieue : « Des enfants, des banlieues » Les Bords de Scènes – Salle Agnès Varda Juvisy-sur-Orge, 11 octobre 2023, Juvisy-sur-Orge.

Projection-débat sur la place de l’enfant en banlieue : « Des enfants, des banlieues » Mercredi 11 octobre, 19h00 Les Bords de Scènes – Salle Agnès Varda Séance à 6,50€ (plein tarif). Pas d’inscription, prendre sa place directement au guichet. Entrée selon la jauge.

Soirée projection-débat

« Des enfants, des banlieues »

Cette année, la Maison de Banlieue et de l’Architecture rejoint la programmation du Festival Close-Up – Ville, architecture et paysage au cinéma et propose un cycle de trois projections-débats (11, 14 et 17 octobre) en lien avec l’exposition « La banlieue des enfants ».

Dans le cadre du Mois de l’Architecture 2023, la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose une projection d’extraits de films commentés par Jean-Yves de Lépinay, enseignant-chercheur, documentaliste et programmateur indépendant, et Laure Ribeiro, architecte, paysagiste et enseignante-chercheuse dans le champ « Ville et territoire » à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Le débat sera suivi de la projection de quatre courts-métrages :

…Enfants des courants d’air, Édouard Luntz (1959, 26′)

Pascal, 2e étage au fond de la cour, Philippe Bonnin et Bertrand Desormaux (1978, 26′)

Les châteaux du bonheur, Albert Mourlan (1963, extraits)

La grande pitié de la banlieue, film anonyme (1931, extraits)

La séance à 20h sera précédée d’un pot à 19h.

Cet évènement est organisé en partenariat avec Les Bords de Scènes.

Les Bords de Scènes – Salle Agnès Varda 37 Grande Rue 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 01 69 57 81 10 https://www.lesbordsdescenes.fr/ https://www.instagram.com/lesbdscenes/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lesbds.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 57 81 10 »}] [{« link »: « https://www.maisondebanlieue.fr/ »}, {« link »: « https://festivalcloseup.com/fr »}, {« link »: « https://adrc-asso.org/accompagnement/intervenants-patrimoine/jean-yves-de-lepinay »}, {« link »: « https://www.lesbordsdescenes.fr/ »}] La salle de spectacles et de cinéma Agnès Varda à Juvisy-sur-Orge est une salle de spectacles gérée par « Les Bords de Scènes », une structure proposant une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (théâtre, musique, danse, cirque, arts de la rue, jeune public, stages et ateliers de pratique artistique).

« Les Bords de Scènes » propose également une programmation cinématographique régulière et équilibrée dans les salles dédiées et labellisées Art et Essai – Jeune Public.

Situé dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge, l’Espace culturel Jean Durix accueille le cinéma Agnès Varda mais aussi la médiathèque Raymond Queneau et une partie des locaux du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) des Portes de l’Essonne. RER C ou D arrêt Juvisy-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:30:00+02:00

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:30:00+02:00

Dans le centre commercial d’un grand ensemble, Sarcelles, Henri Salesse 1951

© Médiathèque Terra