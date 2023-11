Premières représentations – Continuez Toujours Tout Droit Les Bords de Scènes – Centre Culturel Alain Poher Ablon-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ablon-sur-Seine

Val-de-Marne Premières représentations – Continuez Toujours Tout Droit Les Bords de Scènes – Centre Culturel Alain Poher Ablon-sur-Seine, 10 novembre 2023, Ablon-sur-Seine. Premières représentations – Continuez Toujours Tout Droit 10 – 12 novembre Les Bords de Scènes – Centre Culturel Alain Poher Billets en vente sur les sites des théâtres Deux êtres venu.e.s d’ailleurs atterrissent sur scène pour intégrer la société humaine. Avant ​de rejoindre le public​, iI leur faudra cependant suivre les conseils de Barbara, une Intelligence Artificielle en charge de leur processus d’intégration. Les deux êtres​,​ nouvelles à ce monde​,​ tordent​​ par un humour involontaire​ les injonctions de cette « amie qui leur veut du bien », véritable amalgame ​de toutes ces informations contradictoires ​​si bien intégrées qu’on ne les questionne plus​ Les Bords de Scènes – Centre Culturel Alain Poher 7 avenue Auguste Duru 94480 Ablon-sur-Seine Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Collectifsirenes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesbordsdescenes.fr/saison/saison-23-24/continuez-toujours-tout-droit/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T14:15:00+01:00 – 2023-11-10T15:15:00+01:00

2023-11-10T14:15:00+01:00 – 2023-11-10T15:15:00+01:00

2023-11-12T06:30:00+01:00 – 2023-11-12T12:30:00+01:00 Spectacle Danse Zoé Mary Pieto

Les Bords de Scènes - Centre Culturel Alain Poher
7 avenue Auguste Duru 94480 Ablon-sur-Seine
Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne

