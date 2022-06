Les bords de Loire, le soir…. Luynes Luynes Catégories d’évènement: 37230

Luynes

Les bords de Loire, le soir…. Luynes, 30 août 2022, Luynes. Les bords de Loire, le soir…. Luynes

2022-08-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-30 21:00:00 21:00:00

Luynes 37230 Venez observer les animaux du milieu ligérien. Le balai des oiseaux migrateurs, la vie nocturne des mammifères et les sons de la Loire. Une pause « casse-croûte » en milieu de soirée et hop ! La Loire nous offre des paysages merveilleux avec des ambiances estivales…une immersion dans le monde crépusculaire.

A partir de 7 ans

Animé par l’association Couleurs sauvages Venez observer les animaux du milieu ligérien. Le balai des oiseaux migrateurs, la vie nocturne des mammifères et les sons de la Loire. Une pause « casse-croûte » en milieu de soirée et hop !…A partir de 7 ans Animé par l’association Couleurs sauvages Venez observer les animaux du milieu ligérien. Le balai des oiseaux migrateurs, la vie nocturne des mammifères et les sons de la Loire. Une pause « casse-croûte » en milieu de soirée et hop ! La Loire nous offre des paysages merveilleux avec des ambiances estivales…une immersion dans le monde crépusculaire.

A partir de 7 ans

Animé par l’association Couleurs sauvages (c)Patrick Brault

Luynes

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 37230, Luynes Autres Lieu Luynes Adresse Ville Luynes lieuville Luynes Departement 37230

Luynes Luynes 37230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luynes/

Les bords de Loire, le soir…. Luynes 2022-08-30 was last modified: by Les bords de Loire, le soir…. Luynes Luynes 30 août 2022 37230 Luynes

Luynes 37230