Les bords de Besbre en fête Lapalisse, 7 mai 2022, Lapalisse. Les bords de Besbre en fête Lapalisse

2022-05-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-07 20:30:00 20:30:00

Lapalisse Allier Lapalisse A l’occasion de la présentation du projet de revitalisation du centre-bourg, exposition, marché de producteurs et d’artisans locaux et concert par l’école de musique de Fabienne Masson à 19h. accueil@ville-lapalisse.fr +33 4 70 99 00 86 http://www.ville-lapalisse.fr/ Lapalisse

