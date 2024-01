Concert de magie mentale Les Bordes, samedi 13 avril 2024.

Concert de magie mentale Les Bordes Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

– par la Compagnie Raoul Lambert –

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully –

Les Raoul Lambert explorent avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique. Avec votre aide, ils vont travestir la réalité, défier vos sens et vous encourager à renforcer votre sens critique ! Tout ce que vous allez voir ne se passe que dans votre tête. Et tout ce qui se passe dans votre tête est décidé par quelqu’un… Manipulation ? En toile de fond, le show business, créateur artificiel de stars.

8 EUR.

Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-13 par OT SULLY-SUR-LOIRE