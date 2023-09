Fresque de l’alimentation Les Bons Restes Reims, 2 octobre 2023, Reims.

Fresque de l’alimentation Lundi 2 octobre, 18h00 Les Bons Restes Prix libre

La Fresque de l’Alimentation a 3 objectifs principaux :

Avoir une vision globale des conséquences de notre alimentation sur l’être humain et son environnement

Mieux définir les principes d’une alimentation saine et durable

✍S’engager individuellement et collectivement pour une alimentation plus durable grâce à des objectifs concrêts

C’est un atelier ludique et pédagogique, qui a pour objectif d’accompagner les participant.e.s vers une alimentation plus durable et une prise de conscience (environnement, biodiversité, santé, résilience territoriale). L’atelier s’inspire de sa grande soeur la Fresque du Climat, mais l’avoir fait n’est pas un prérequis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T18:00:00+02:00 – 2023-10-02T21:00:00+02:00

