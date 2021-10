Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Les bons réflexes féminins pour ma santé Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine En ce mois de mobilisation contre le cancer du sein, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie organise une journée sur les cancers féminins sur le territoire de Redon, à l’initiative du service prévention.

Octobre Rose est devenu le symbole du combat contre le cancer féminin et aussi pour la sensibilisation au dépistage organisé.

Le 26 octobre prochain aura lieu la journée sur “Les bons réflexes féminins pour ma santé” à la maison des associations de Redon.

