LES BONS PLANS DU PUTOIS Saint-Bauzille-de-Putois, 1 mai 2022, Saint-Bauzille-de-Putois.

LES BONS PLANS DU PUTOIS Saint-Bauzille-de-Putois

2022-05-01 – 2022-05-01

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Saint-Bauzille-de-Putois

Les associations Ad Augusta, Or Norme et Aire de famille présentent : Les Bons Plans du Putois.

De nombreuses animations vous attendent : vide-grenier, concerts, animations diverses, spectacle jeune public…

Buvette et restauration sur place.

ornorme.asso@gmail.com +33 6 71 73 05 10 https://www.association-or-norme.fr/

Saint-Bauzille-de-Putois

