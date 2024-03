Les bons plans du numérique pour faire des économies EPN médiathèque Louis Aragon Martigues, jeudi 20 juin 2024.

Les bons plans du numérique pour faire des économies rejoignez-nous pour apprendre comment naviguer avec succès à travers les plateformes et acheter en ligne en toute sécurité. 20 et 21 juin EPN médiathèque Louis Aragon gratuit inscription

Début : 2024-06-20T10:00:00+02:00 – 2024-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T10:00:00+02:00 – 2024-06-21T12:00:00+02:00

Nous vous guiderons à travers le processus de recherche de produits, de comparaison des prix, de lecture des avis des utilisateurs.vous apprendrez aussi comment créer un compte, effectuer des paiements sécurisés et suivre vos achat

EPN médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

