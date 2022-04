Les bons gestes à avoir, ou comment soigner les animaux des plaines Les Hauts-de-Caux, 4 mai 2022, Les Hauts-de-Caux.

2022-05-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-04 17:00:00 17:00:00

Une balade paisible au milieu des champs, avec l’Association CHENE, pour découvrir sous la forme de mises en situation les bons réflexes à avoir lorsque l’on trouve un animal sauvage en détresse dans la forêt.

Cet oisillon a-t -il réellement besoin d’aide ? Quel doit être mon comportement face à ce renard ? Ce hérisson ? En en apprenant plus sur le comportement de la faune sauvage de notre région, il est plus facile de lui venir en aide et/ou de ne pas la déranger inutilement.

