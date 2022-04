Les bons gestes à avoir, ou comment soigner les animaux des bois Saint-Clair-sur-les-Monts Saint-Clair-sur-les-Monts Catégories d’évènement: Saint-Clair-sur-les-Monts

Une randonnée en forêt avec l'association CHENE pour découvrir, sous la forme de mises en situation, les bons réflexes à avoir lorsque l'on trouve un animal sauvage en détresse dans la forêt. Cet oiseau a-t-il réellement besoin d'aide ? Comment réagir devant un faon découvert entre les fourrées ? En en apprenant plus sur le comportement de la faune sauvage de notre région, il est plus facile de lui venir en aide et/ou de ne pas la déranger inutilement.

