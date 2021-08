LES BONS CÔTÉS DE LA COLÈRE Saint-Brevin-les-Pins, 23 août 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

LES BONS CÔTÉS DE LA COLÈRE 2021-08-23 14:00:00 – 2021-08-23 17:30:00

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Il est humain de vivre de la colère. Celle-ci peut être néfaste si nous n’avons pas appris à la gérer sainement, ou si nous nous empêchons de la vivre.

Venez découvrir que la colère a de bons côtés et que nous pouvons la mettre au service de notre bien-être.

Vous prendrez conscience de ce qui la déclenche, de ce qui se cache derrière et de ses conséquences relationnelles, psychologiques et physiques.

Vous apprendrez à utiliser un outil de transformation de la colère en énergie positive et constructive.

AU PROGRAMME :

– Les différentes formes de colère

– Les réactions, les conséquences

– Transformer la colère en énergie constructive

– Les bons côtés de la colère

Cet atelier se déroulera dans le respect et la confidentialité. ne s’agit pas d’une thérapie de groupe. Chacun est libre de s’exprimer ou pas, de poser des questions.

Les places sont limitées, n’attendez pas que la votre soit prise pour vous inscrire. L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires, merci de votre compréhension.

Le règlement est possible de manière sécurisée et rapide par CB, paypal ou bien par chèque ou virement.

Remise de 5€ en vous inscrivant jusqu’à 15 jours avant la date, et remise de 5€ / personne en vous inscrivant à 2.

Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre “propre groupe” dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31.

​

voyageentoi@outlook.fr +33 6 95 30 55 31 https://www.voyageentoi.com/

​

