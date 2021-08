LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Ferme de Bel Ebat, 27 octobre 2021, GUYANCOURT.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1

le mercredi 27 octobre à Ferme de Bel Ebat

À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans : deux courtes séances le matin pour les plus jeunes. Moi je ne suis pas un éléphant. Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs. Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée. Le matin, pour les plus petits : une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et des chansons. À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grand·e·s, suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles. Plus gros que le ventre. Même dans les contes, il est vital de manger. Mais qui mange quoi ? Et surtout, avec l’aide de qui ? Grâce à une gestuelle riche et variée, un spectacle aussi savoureux pour les yeux que pour les oreilles l’après-midi, pour les plus grands. En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue) et en collaboration avec le Centre social du Pont du Routoir. Hors les murs, au centre social du Pont du Routoir – Espace Yves Montand Moi je ne suis pas un éléphant Texte Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux-Massel Plus gros que le ventre Texte Anne-Lise Vouaux-Massel Avec Anne-Lise Vouaux-Massel Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,50€

Conte La facétieuse conteuse régale les enfants de ses histoires : Moi je ne suis pas un éléphant pour les petits et Plus gros que le ventre pour les plus grands.

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T11:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T17:00:00