LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Maison de quartier Théodore Monod, 21 avril 2021-21 avril 2021, GUYANCOURT.

Les grands classiques de la littérature orale enfantine réinventés : Boucle bleue et les trois petits cochons tout ronds.

Derrière son castelet de poche, entre récit, sons, musique et chant, Nathalie Loizeau compose à vue des tableaux en mouvement, grâce à la manipulation de petites formes en bois aux graphismes ludiques et colorés, inspirés des univers de Keith Haring et Warja Lavater.

Elle propose une version vivifiante, fantaisiste et poétique, de deux des plus grands classiques de la littérature orale enfantine, donne la part belle aux héroïnes et offre aux plus petits, une passerelle «en-chantée» vers la lecture et l’art contemporain».

En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue).

A partir de 3,40€

Contes (dès 3 ans)

Maison de quartier Théodore Monod 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT



