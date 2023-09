Les bons CONTES font les bon·nes ami·es Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les bons CONTES font les bon·nes ami·es Bibliothèque Parmentier Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 11h00 à 11h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit Réservations ouvertes à partir du mardi 12 septembre 2023, par téléphone au 01 55 28 30 15 ou sur place. Les bibliothécaires racontent des histoires, font découvrir des albums et chantent avec les enfants. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

