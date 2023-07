Les bons CONTES font les bon·nes ami·es Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les bons CONTES font les bon·nes ami·es Bibliothèque Parmentier Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 11h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit Sur inscription. Les bibliothécaires racontent des histoires, font découvrir des albums et chantent avec les enfants. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

