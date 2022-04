Les bons conseils de nos animateurs : Respect de la Réserve naturelle des Ramières Allex Allex Catégories d’évènement: Allex

Drôme

Les bons conseils de nos animateurs : Respect de la Réserve naturelle des Ramières Allex, 1 juillet 2022, Allex. Les bons conseils de nos animateurs : Respect de la Réserve naturelle des Ramières Gare des Ramières Chemin des Fouilles Allex

2022-07-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-31 18:00:00 18:00:00 Gare des Ramières Chemin des Fouilles

Allex Drôme Allex Chaque jeudi de l’été, deux animateurs déambulent dans la réserve et viennent à la rencontre des promeneurs, baigneurs, pêcheurs… pour de l’information

pédagogique et des conseils de bonne utilisation et de respect de cet espace naturel offert à tous. info@lagaredesramieres.com +33 4 75 41 04 41 http://www.lagaredesramieres.com/ Gare des Ramières Chemin des Fouilles Allex

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allex, Drôme Autres Lieu Allex Adresse Gare des Ramières Chemin des Fouilles Ville Allex lieuville Gare des Ramières Chemin des Fouilles Allex Departement Drôme

Allex Allex Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allex/

Les bons conseils de nos animateurs : Respect de la Réserve naturelle des Ramières Allex 2022-07-01 was last modified: by Les bons conseils de nos animateurs : Respect de la Réserve naturelle des Ramières Allex Allex 1 juillet 2022 Allex Drôme

Allex Drôme