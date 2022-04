Les bons amis – Paroles Paroles Équemauville, 30 avril 2022, Équemauville.

Les bons amis – Paroles Paroles Équemauville

2022-04-30 – 2022-04-30

Équemauville Calvados

De Paul FRANCOIS. Editions Pere Castor, par Pascale Colard, Sophie Marie et Mane Enault (Relais Petite Enfance – Honfleur et bibliothèque F.Sagan – Equemauville)

Un jour de neige, le petit lapin gris va porter une carotte à son voisin, le petit cheval qui la porte au mouton. qui la porte au chevreuil… Qui finira par manger la carotte ?

Spécialistes de la petite enfance, Sophie, Pascale et Marie ont choisi ce célèbre conte de randonnée de Père Castor pour se lancer dans la création d’un spectacle pour les plus petits. Entre tapis de lecture et théâtre d’objets, elles racontent “en famille” cette histoire de solidarité, pleine de bons sentiments. Et on en a bien besoin !

De 6 mois à 6 ans

Lieu : Salle Jeanson à Equemauville

tetedebois@ymail.com https://leszateliersdelatetedebois.wordpress.com/

festival Paroles Paroles

Équemauville

