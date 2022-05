Les bonnes pratiques face au changement climatique au quotidien Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon Catégories d’évènement: Bourdons-sur-Rognon

Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête, le dimanche 5 juin à 14:00

Blandine Vue fera une conférence sur “Les bonnes pratiques face au changement climatique au quotidien” dans nos habitudes au jardin et nos habitudes alimentaires. Dimanche de 14h à 15h30. Public familial. 5€ Elle inaugurera et commentera deux expositions libres, (visibles au jardin jusqu’au 18.09) : – Outils pédagogiques graphiques pour les bonnes habitudes, avec des schémas sur la nature et le fonctionnement des arbres. – Teintures faites à partir d’écorces, de feuilles et de fruits. Conférence et expositions Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête 52400 Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

