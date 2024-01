Les Bonnes nouvelles en sérigraphie La Gaîté Lyrique Paris, samedi 13 janvier 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h00 à 16h30

Le samedi 02 mars 2024

de 15h00 à 16h30

Le samedi 27 janvier 2024

de 15h00 à 16h30

Le samedi 13 janvier 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Sur réservation

Sur les questions environnementales et sociales européennes, les bonnes nouvelles existent aussi ! Ici, on les explore en famille de façon ludique et originale.

Avec Cause.s toujours !, l’artiste Camille Balestra propose d’aborder différents sujets de l’actualité par le biais de la sérigraphie, technique d’impression artisanale. Elle propose des sessions d’ateliers pour discuter ensemble des bonnes nouvelles environnementales et sociales européennes. Pendant 1h30, deux fois par mois, Les Bonnes nouvelles en sérigraphie sensibilisent à ces différents sujets de manière ludique et positive. Les ateliers se déroulent de la manière suivante : le premier samedi, les enfants choisissent une des bonnes nouvelles proposées, et se l’approprient en la dessinant. Le second samedi, elles et ils impriment les dessins et présentent leurs bonnes nouvelles au groupe. Chaque enfant devient alors un·e apprenti·e sérigraphe et peut repartir avec sa création (et celle de ses camarades) pour sensibiliser ses proches à son tour !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



