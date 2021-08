Les bonnes Brest, 18 novembre 2021, Brest.

Les bonnes 2021-11-18 – 2021-11-20 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

Claire et Solange sont deux sœurs au service de Madame, une bourgeoise avec qui elles entretiennent à la fois des liens de dévotion et de haine…

Avec sa parodie de tragédie classique, créée en 1947, Jean Genet parlait d’aliénations politique et psychologique. La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin s’empare du propos, en le faisant résonner avec des questions d’identité, de genre et de race.

La gestuelle de ses comédiens, d’une intensité rare, rend palpable la violence des rapports qui unissent le trio. Mêlant travestissements et jeux de miroir avec le film de Christopher Miles inspiré de la pièce originelle, cette adaptation dresse, avec une inventivité joyeuse, une satire sociale d’une actualité brûlante.

Représentations prévues :

– Jeudi 18 novembre à 19h30

– Vendredi 19 novembre à 20h30

– Samedi 20 novembre à 19h30

Organisateur : Le Quartz

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Les-bonnes.html

Claire et Solange sont deux sœurs au service de Madame, une bourgeoise avec qui elles entretiennent à la fois des liens de dévotion et de haine…

Avec sa parodie de tragédie classique, créée en 1947, Jean Genet parlait d’aliénations politique et psychologique. La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin s’empare du propos, en le faisant résonner avec des questions d’identité, de genre et de race.

La gestuelle de ses comédiens, d’une intensité rare, rend palpable la violence des rapports qui unissent le trio. Mêlant travestissements et jeux de miroir avec le film de Christopher Miles inspiré de la pièce originelle, cette adaptation dresse, avec une inventivité joyeuse, une satire sociale d’une actualité brûlante.

Représentations prévues :

– Jeudi 18 novembre à 19h30

– Vendredi 19 novembre à 20h30

– Samedi 20 novembre à 19h30

Organisateur : Le Quartz

dernière mise à jour : 2021-08-25 par