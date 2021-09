Les bonimenteurs – Ouverture de saison Scène Prévert, 24 septembre 2021, Joinville-le-Pont.

Les bonimenteurs – Ouverture de saison

Scène Prévert, le vendredi 24 septembre à 20:30

Ils étaient sur les planches de la Scène Prévert en janvier 2012, ils ouvrent cette fois la saison culturelle pour célébrer leurs 20 ans ! Toujours fins, intelligents et imaginatifs, les Bonimenteurs jonglent avec les situations et les personnages, traversent les époques et nous emmènent sur des chemins improbables. Les Bonimenteurs, ce n’est pas moins de six mille histoires improvisées en vingt ans de tournée. Le principe reste le même, le public choisit les thèmes qui font la trame du spectacle et les Bonimenteurs composent en direct ce qui forme immanquablement une histoire hilarante, improbable et diablement bien ficelée. Dans ce spectacle hors norme et interactif, Les Bonimenteurs mènent tambour battant une situation théâtrale des plus inattendues pour une représentation unique. Fantaisistes et comédiens aguerris, Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli prennent tous les risques et retombent toujours sur leurs pattes talentueuses et complices. Leur duo comique est une véritable performance scénique à chaque représentation et rend un bel hommage au théâtre populaire dans la droite et noble lignée de Fernandel, Tati et Chaplin. 20h : ouverture des portes 20h30 : présentation des rendez-vous de la saison en images 20h40 : spectacle d’improvisation Les Bonimenteurs _Spectacle d’improvisation_ _Tout public dès 6 ans_ _Durée 1h20_

Soirée gratuite sur réservation obligatoire jusqu’au 20 septembre dans la limite des places disponibles.

Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli laissent les spectateurs choisir les thèmes de leurs improvisations. Le talent comique des deux compères fait le reste.

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:00:00