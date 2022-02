LES BONIMENTEURS Montpellier, 17 février 2022, Montpellier.

16 16 EUR Au temps du cinéma muet, le bonimenteur était une personne chargée de raconter le film en direct, souvent en improvisant, souvent en musique.

Ici, les trois performers coupent le son de l’un des films-cultes du cinéma italien, Suspiria de Dario Argento pour en réinventer, en live, les dialogues, les bruitages et la bande originale. Ce conte filmé en 1977 en Technicolor, à l’esthétique d’un Disney trash (plein d’érotisme, de sauvagerie et de cruauté), propose une mise en scène de l’institution et du pouvoir où les femmes sont les maîtresses.

Pass sanitaire obligatoire

les représentations commencent à 20h

durée 1h50

+33 4 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/les-bonimenteurs/

Montpellier

