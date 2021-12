Les Bonimenteurs Marseille 1er Arrondissement, 28 décembre 2021, Marseille 1er Arrondissement.

Les Bonimenteurs Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

2021-12-28 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-29 Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Les Théâtres sont heureux de fêter à l’Odéon les vingt ans de scène de ce duo légendaires. Si vous ne les connaissez pas, courez-y, et si vous les connaissez, revenez, chaque spectacle est unique !



Les Bonimenteurs, ce n’est pas moins de six mille histoires improvisées en vingt ans de tournée. Le principe est toujours le même, le public choisit les thèmes qui feront la trame du spectacle et les Bonimenteurs composent en direct ce qui formera immanquablement une histoire hilarante, improbable et diablement bien ficelée.



Fantaisistes et comédiens aguerris, Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli prennent tous les risques et retombent toujours sur leurs pattes talentueuses et complices. Leur duo comique est une véritable performance scénique à chaque représentation et rend un bel hommage au théâtre populaire dans la droite et noble lignée de Fernandel, Tati et Chaplin.



De et par : Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli

Collaboration artistique : Carlo Boso

Création lumière et régie générale : Yvan Bonnin

Costumes : Anne Veziat



Dans le cadre de « Noël dans les théâtres »

Théâtre du Gymnase, Hors les Murs





NOEL DANS LES THEATRES

Des émotions au pied du sapin !

Quoi de mieux que l’immatériel à offrir en cadeau ? Du rire aux larmes, du ballet aux grands auteurs, il y en aura pour tout le monde.

Les Bonimenteurs, ce n’est pas moins de six mille histoires improvisées en vingt ans de tournée. Si vous ne les connaissez pas, courez-y, et si vous les connaissez, revenez, chaque spectacle est unique !

http://www.lestheatres.net/

Les Théâtres sont heureux de fêter à l’Odéon les vingt ans de scène de ce duo légendaires. Si vous ne les connaissez pas, courez-y, et si vous les connaissez, revenez, chaque spectacle est unique !



Les Bonimenteurs, ce n’est pas moins de six mille histoires improvisées en vingt ans de tournée. Le principe est toujours le même, le public choisit les thèmes qui feront la trame du spectacle et les Bonimenteurs composent en direct ce qui formera immanquablement une histoire hilarante, improbable et diablement bien ficelée.



Fantaisistes et comédiens aguerris, Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli prennent tous les risques et retombent toujours sur leurs pattes talentueuses et complices. Leur duo comique est une véritable performance scénique à chaque représentation et rend un bel hommage au théâtre populaire dans la droite et noble lignée de Fernandel, Tati et Chaplin.



De et par : Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli

Collaboration artistique : Carlo Boso

Création lumière et régie générale : Yvan Bonnin

Costumes : Anne Veziat



Dans le cadre de « Noël dans les théâtres »

Théâtre du Gymnase, Hors les Murs





NOEL DANS LES THEATRES

Des émotions au pied du sapin !

Quoi de mieux que l’immatériel à offrir en cadeau ? Du rire aux larmes, du ballet aux grands auteurs, il y en aura pour tout le monde.

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-16 par