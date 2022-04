Les bonheurs du samedi Musée Louis Vouland, 14 mai 2022 20:30, Avignon.

Lecture et rencontre | Textes issus de l’Atelier d’écriture mensuel animé par Isabelle Ronzier au musée Vouland.

« Pourquoi ce reflet a-t-il tant d’importance à tes yeux ?…»

Le musée Vouland, son atmosphère, son jardin au fil des saisons, ses fauteuils, son armoire sculptée, ses lustres, ses miroirs, ses radiateurs en fonte, son paravent en cuir gaufré, et bien d’autres choses, montrées ou cachées, ont inspiré des carnets d’écriture depuis septembre 2021.

Le temps de cette nuit des musées, leurs auteurs passent de la plume à la parole. Ils vous lisent leurs écrits en écho au lieu qui les a inspirés, et vous permettent ainsi d’élargir votre perception d’objets plus ou moins familiers.

Cette lecture au jardin est suivie d’un moment d’échange.

Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs.

6 € / 4 €

http://www.vouland.com

€6/ €4 Free & solidary participation Saturday 14 May, 20:30

In the privacy of a mansion built at the end of the 19th century, the Louis Vouland Museum houses the rich collections of decorative arts of the 17th and 18th centuries collected by this Avignonnais industrialist. The visitor discovers throughout the different rooms of this residence of great bourgeois furniture, paintings, tapestries, earthenware, porcelain, chandeliers, mirrors and other decorative objects.

«¿Por qué este reflejo tiene tanta importancia para ti?…» El Museo Vouland, su atmósfera, su jardín a lo largo de las estaciones, sus sillones, su armario tallado, sus lámparas de araña, sus espejos, sus radiadores de hierro fundido, su biombo de cuero en relieve, y muchas otras cosas, mostradas u ocultas, han inspirado cuadernos de escritura desde septiembre de 2021. El tiempo de esta noche de los museos, sus autores pasan de la pluma a la palabra. Ellos leen sus escritos en el lugar que los inspiró, permitiéndoles ampliar su percepción de objetos más o menos familiares. Esta lectura en el jardín es seguida por un momento de intercambio.

Participación libre y solidaria Sábado 14 mayo, 20:30

17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 84000 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur