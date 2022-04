Les bonheurs du samedi Musée Louis Vouland Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Musée Louis Vouland, le samedi 14 mai à 20:30

« Pourquoi ce reflet a-t-il tant d’importance à tes yeux ?…» Le musée Vouland, son atmosphère, son jardin au fil des saisons, ses fauteuils, son armoire sculptée, ses lustres, ses miroirs, ses radiateurs en fonte, son paravent en cuir gaufré, et bien d’autres choses, montrées ou cachées, ont inspiré des carnets d’écriture depuis septembre 2021. Le temps de cette nuit des musées, leurs auteurs passent de la plume à la parole. Ils vous lisent leurs écrits en écho au lieu qui les a inspirés, et vous permettent ainsi d’élargir votre perception d’objets plus ou moins familiers. Cette lecture au jardin est suivie d’un moment d’échange.

Participation libre & solidaire

Lecture et rencontre | Textes issus de l’Atelier d’écriture mensuel animé par Isabelle Ronzier au musée Vouland. Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon Vaucluse

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

