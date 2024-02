Les bonheurs Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Allauch, mercredi 14 février 2024.

Quand les bonheurs s’invitent dans l’œil des photographes.



Le Bonheur aux Mille Facettes

Une trentaine de photographes passionnés a capturé la richesse du bonheur pour la présenter sous toutes ses formes dans l’exposition intitulée « Les Bonheurs ». Que ce soit dans le monde du sport, l’innocence de l’enfance, les vibrations de la musique, la beauté de la nature, ou tout simplement dans l’intimité de soi, le bonheur se dévoile partout autour de nous. Il suffit d’ouvrir les yeux, et c’est précisément ce que propose l’association Phocal avec cette exposition photographique immersive.



Cette exposition vous accueillera dans la Galerie du Vieux Bassin, Montée Barret à Allauch, du 14 au 25 février 2024, de 15h à 19h, avec une entrée libre.



L’occasion idéale de plonger dans un océan d’instants heureux figés en images, et d’y laisser votre empreinte sur l’Arbre du Bonheur.



Partagez votre bonheur

Chacun est invité à contribuer, à partager son propre bonheur et ainsi participer à la création d’une œuvre collective, où les souvenirs joyeux se mêleront pour former une fresque de bonheur partagé.

Ne manquez pas cette opportunité de célébrer la diversité des bonheurs qui éclairent nos vies. Rejoignez-nous pour une exposition où chaque image raconte une histoire, où chaque sourire capturé devient une note dans la symphonie du bonheur. L’association PHOCAL vous convie à un voyage où l’émotion se mêle à la créativité, dans un hymne visuel .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

L’événement Les bonheurs Allauch a été mis à jour le 2024-02-01 par Maison du Tourisme d’Allauch