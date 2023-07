une île : spectacle « la faute à qui Voltaire » les Bolliets Douvaine, 30 août 2023, Douvaine.

une île : spectacle « la faute à qui Voltaire » Mercredi 30 août, 20h00 les Bolliets

la faute à qui Voltaire,

c’est …

… un voyage qui démarre sur un plateau de cinéma dans une ambiance Woody Allenesque,

… un voyage plein de rythme, d’humour et de férocité, aux côtés de Voltaire,

… un voyage vers un jardin qui questionne depuis longtemps et qui interroge celui qui pourrait être le nôtre et où chaque égaré que nous sommes aurait sa place !

la faute à qui Voltaire, c’est aussi l’adaptation tout-terrain de « Candide ou l’optimisme » (tout public dès 10 ans).

« Un spectacle très enlevé où l’on est projeté, ballotté dans l’espace et dans le temps, sans autre repère que la fulgurance voltairienne et ses convictions philosophiques bien ancrées. Les acteurs sont excellents : un grand ténébreux, qui promène sa moue à la Couve de Murville, face à un rôle-titre, véritable boule d’énergie au phrasé aussi délicat qu’explosif, une figure féminine qui joue subtilement de son ambiguïté mais reste l’ultima ratio de cette quête… Enfin le spectacle ne serait pas ce qu’il est sans son éclairage musical : l’instrument glisse entre ses multiples couleurs : plaintif, nuancé, rythmé, tonitruant… »

« On voit que la Compagnie des gens d’ici a une belle expérience du métier et que la mise en scène a été pensée en fonction de la diversité des scènes qui vont l’accueillir. L’espace est là – à inventer chaque soir – pour que Candide puisse explorer le monde. Et il voyage notre héros, tout comme bondissent, dansent, s’affaissent, s’effacent nos comédiens. Comme lui, ils sont travaillés par le mouvement, par le changement. C’est une belle interprétation du texte que faire se mouvoir les personnages dans toutes les directions qu’emprunte Voltaire. »

les partenaires à la création sont :

– Château de Voltaire (Centre des Monuments Nationaux) à Ferney-Voltaire (01)

– DRAC Auvergne – Rhône-Alpes

– Conseil Régional Auvergne – Rhône-Alpes

– Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature (Suisse)

– Thonon Événements (74)

– Cinéma Voltaire (01)

– villes de Langres (52), de Gex (01) et de Viry (74)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T20:00:00+02:00 – 2023-08-30T21:40:00+02:00

© Alexandre DHORDAIN