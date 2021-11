Pomeys Espace Mosaïk Pomeys, Rhône Les boîtes solidaires Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Les boîtes solidaires Espace Mosaïk, 11 décembre 2021, Pomeys. Les boîtes solidaires

du samedi 11 décembre au mercredi 15 décembre à Espace Mosaïk En cette fin d’année, sur les thématiques du recyclage et de la solidarité, nous vous proposons de participer à une action collective et solidaire avec les boites solidaires ! Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys lieuville Espace Mosaïk Pomeys