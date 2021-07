Migennes Migennes 89400, Migennes Les boites – Robert Veuillemenot Migennes Migennes Catégories d’évènement: 89400

Les boites – Robert Veuillemenot 2021-09-18 – 2021-10-30 Office de Tourisme du Migennois 1 Place François Mitterrand

Migennes 89400

Dans chacune des images ou des « boites » de Robert Veuillemenot se déroule une histoire (ou un fait divers), dont la trame est constituée par l'assemblage d'une gravure originale, d'une image prétexte et de découpages. ot.migennes@wanadoo.fr +33 3 86 80 03 70

