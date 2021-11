Chantepie Association Bouge et Danse ! Chantepie, Ille-et-Vilaine Les boîtes de Noël Association Bouge et Danse ! Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Les boîtes de Noël Association Bouge et Danse !, 22 novembre 2021, Chantepie. Les boîtes de Noël

du lundi 22 novembre au vendredi 10 décembre à Association Bouge et Danse !

**Relais dépot :** dons de boîte à déposer à l’association Bouge et Danse ! à Chantepie du lundi au vendredi entre 14h et 18h **Contact :** Leilani 06 11 30 04 22 solidarité pour les plus démunis Association Bouge et Danse ! 14 avenue d’orient 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Association Bouge et Danse ! Adresse 14 avenue d'orient 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Association Bouge et Danse ! Chantepie