Maine-et-Loire Bouchemaine à l’aube du XXème siècle Les boîtes à culture Bouchemaine, 16 septembre 2023, Bouchemaine. Bouchemaine à l’aube du XXème siècle Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30 Les boîtes à culture Entrée libre Une plongée dans le Bouchemaine des années 1900 grâce à de nombreuses photographies prises par le Dr Ménière qui habitait sur le quai de la Noë dans la « Maison Carrée » comme la surnomment les bouchemainois. Exposition préparée par l’association Histoire des Coteaux de Loire et de Maine. Les boîtes à culture Place de l’abbé Thomas, 49080 Bouchemaine Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

