Les bois urbains : points de vue d’expertes sur la gestion forestière Académie du climat Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’évènement Forêts en scène, du 20 au 24 mars 2024, organisé par l’Office national des forêts à l’Académie du Climat, une conférence est réalisée autour de la gestion forestière des bois urbains.

Depuis 1852, l’État a fait don à

la Ville de Paris des bois de Vincennes et Boulogne, elle doit les entretenir

et conserver à perpétuité leur vocation de promenades publiques. Néanmoins, les

interventions sur le patrimoine arboricole sont vivement questionnées. Doit-on

intervenir sur le patrimoine forestier en milieu urbain dense ? Quelles

méthodes doit-on mettre en œuvre pour respecter la faune et la flore de ces

espaces ?

Cette conférence a pour objectif

de partager différents points de vue d’expertes.

Conférencières :

Aurélia Chavanne : ingénieure forestière à la Ville de Paris, a rédigé le plan de gestion arboricole du bois de Vincennes.

: ingénieure forestière à la Ville de Paris, a rédigé le plan de gestion arboricole du bois de Vincennes. Patricia Pelloux : directrice adjointe de l’Agence Parisienne d’Urbanisme, ingénieure-urbaniste, a dirigé l’étude « Les bois de Boulogne et de Vincennes – 1840 hectares de nature à revisiter », publiée en 2020.

: directrice adjointe de l’Agence Parisienne d’Urbanisme, ingénieure-urbaniste, a dirigé l’étude « Les bois de Boulogne et de Vincennes – 1840 hectares de nature à revisiter », publiée en 2020. Dominique Pirio : première femme bucheronne de France, vice-présidente d’un parc naturel régional, présidente de l’association Clim’Actions, membre du directoire forêt FNE.

Modératrice :

Laurence Duffort, présidente du CAUE de Paris

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004

Contact : https://my.weezevent.com/les-bois-urbains-point-de-vue-dexpertes-sur-la-gestion-forestiere

