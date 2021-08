Les Bodin’s Zénith, 15 avril 2022, Le Grand-Quevilly.

Les Bodin’s

du vendredi 15 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 à Zénith

_Report du 16 au 18/04/21_ Les Bodin’s, « grandeur nature ». En faisant le pari en 2015 de reconstituer dans les Zéniths et autres grandes salles le désopilant spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une tournée de plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 million de spectateurs. Ce phénomène burlesque créé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet est du jamais vu. Sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles c’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria Bodin (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens. Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon… Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs… C’est un phénomène qui dure, qui dure… capable de faire basculer dans le rire les plus sceptiques.

Cat 1 : 55€ / Cat 2 : 45€ / Enf -12ans : 35€

Report du 16 au 18/04/21

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T22:30:00;2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T22:30:00;2022-04-17T15:00:00 2022-04-17T17:30:00