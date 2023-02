Les Bodin’s – Grandeur Nature ça continue… ANOVA – PARC DES EXPOSITIONS, 10 février 2023, ALENCON.

Cheyenne Productions (Lic.2-1024630) présente LES BODIN’S GRANDEUR NATURE – ÇA CONTINUE DE PLUS BELLE ! Ecrit, mis en scène et interprété par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET, le phénomène burlesque ‘’Les Bodin’s Grandeur Nature’’ triomphe dans tous les zéniths de France depuis septembre 2015. Vite adopté par un public souvent hilare et ému, le spectacle a déjà enthousiasmé plus de 1 500 000 spectateurs. Si vous ne l’avez pas encore découvert ou voulez revoir une dernière fois Les Bodin’s dans la plus dingue de leurs créations en tournée grandes salles, il est encore temps de le faire en réservant vos places pour les ultimes représentations qui se tiendront du 9 septembre 2022 au 30 avril 2023.Réservation PMR : 03.80.667.666 Les Bodin’s Les Bodin’s

ANOVA – PARC DES EXPOSITIONS ALENCON 171 Rue de Bretagne 61000

