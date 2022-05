Les Bodin’s en 2 CV Dierre Dierre Catégories d’évènement: 37150

Dierre

Les Bodin’s en 2 CV Dierre, 8 juillet 2022, Dierre. Les Bodin’s en 2 CV Dierre

2022-07-08 – 2022-07-09

Dierre 37150 Dierre 119 EUR 119 162 Une expérience unique à la rencontre du duo comique le plus tendance du moment Le programme

Jeudi 8 juillet

Accueil-café vers 14h et prise en main de votre 2CV à Dierre, près d’Amboise

Rallye en 2CV sur les routes de la campagne tourangelle

Dîner champêtre au restaurant

Spectacle des Bodin’s Grandeur Nature “Ca va friter sec dans les tournesols” Vendredi 9 juillet

Fin du rallye 2CV à travers les villages typiques de Touraine

Retour à Dierre vers midi et verre de l’amitié Le programme comprend : les activités sus-mentionnées, le rallye dans une 2CV partagée pour 4 personnes, l’essence,

Le programme ne comprend pas : l’hébergement après le spectacle, les déjeuners des 8 et 9 juillet, le petit-déjeuner du 9

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire 2CV Légende

Dierre

dernière mise à jour : 2022-05-23

