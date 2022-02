Les bobos des parents Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Les bobos des parents Aire-sur-l’Adour, 11 juin 2022, Aire-sur-l'Adour. Les bobos des parents Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 11:30:00 Passage des Cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour EUR Baby blues, dépression post-partum, grosses fatigues, angoisses, culpabilité, solitude, burn-out… Un moment pour s’exprimer, se renseigner et échanger sur les maux que nous pouvons rencontrer en étant parents.

Avec Mélissa de l’association Maman Blues. En partenariat avec le centre de loisir d’Aire-sur-l’Adour. Baby blues, dépression post-partum, grosses fatigues, angoisses, culpabilité, solitude, burn-out… Un moment pour s’exprimer, se renseigner et échanger sur les maux que nous pouvons rencontrer en étant parents.

Avec Mélissa de l’association Maman Blues. En partenariat avec le centre de loisir d’Aire-sur-l’Adour. +33 5 58 51 34 04 Baby blues, dépression post-partum, grosses fatigues, angoisses, culpabilité, solitude, burn-out… Un moment pour s’exprimer, se renseigner et échanger sur les maux que nous pouvons rencontrer en étant parents.

Avec Mélissa de l’association Maman Blues. En partenariat avec le centre de loisir d’Aire-sur-l’Adour. pexels

Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Passage des Cultures Médiathèque Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l'Adour Departement Landes

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-ladour/

Les bobos des parents Aire-sur-l’Adour 2022-06-11 was last modified: by Les bobos des parents Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour 11 juin 2022 Aire-sur-l'Adour Landes

Aire-sur-l'Adour Landes