Les Bobinocinoches Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Bobinocinoches Médiathèque Ormédo – Orvault, 3 avril 2022, Orvault. 2022-04-03

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : oui À partir de 6 ans – sur réservation De Nick ParkWallace et Gromit vont découvrir l’amour dans Rasé de près puis Un sacré pétrin. L’inventeur et son acolyte sont précipités dans de folles aventures aux allures de polar ! Vivez aussi la première apparition de Shaun le mouton au cinéma ! Médiathèque Ormédo – Orvault adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Ormédo - Orvault Adresse 2 Promenade de l'Europe Ville Orvault Age maximum À partir de 6 ans - sur réservation lieuville Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orvault/

Les Bobinocinoches Médiathèque Ormédo – Orvault 2022-04-03 was last modified: by Les Bobinocinoches Médiathèque Ormédo – Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault 3 avril 2022 Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault Nantes

Orvault Loire-Atlantique